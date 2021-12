Educação Alunos do Ensino Básico escolhem nome de mascote para projeto de sensibilização ambiental Águas Belas No âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 — Produção e Consumo sustentáveis, o projeto "Águas Belas" pretende levar à adoção de comportamentos sustentáveis. 25-11-2021 | O nome da mascote do projeto Águas Belas vai ser escolhido pelos alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho da Nazaré.



O desafio foi lançado pelo Município às escolas da rede pública do concelho e o resultado será divulgado em breve.



O projeto Águas Belas surge no âmbito da campanha de sensibilização e incentivo à redução do uso de plásticos não reutilizáveis, o recurso à água da rede e à compostagem dentro do grupo municipal.



“Tendo em conta a importância do papel do Município nas questões ambientais, em termos de iniciativa e incentivo nos seus próprios trabalhadores às boas práticas ambientais, deverá adotar uma política de poupança no que diz respeito à produção de resíduos de garrafas de água”, refere o gabinete de ambiente no documento que justifica o projeto.



Dados oficiais do consumo de plástico referem que metade é usado apenas uma vez. Este material leva entre 450 a 1.000 anos a decompor-se.

