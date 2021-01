Cultura S.A Marionetas apresenta nova personagem para viver 2021 A nova criação da S.A. Marionetas “Mariolinda Tradespi” uma drag influencer irá apresentar-se nas redes sociais para se debruçar sobre vários temas da atualidade, e divertir os seguidores. 14-01-2021 | Paulo Alexandre “Vamos criar uma marioneta, rapariga e rapaz, que irá tirar fotos e andar pelo país para divulgar o trabalho da companhia, ao mesmo tempo que terá vida própria, e independente da própria companhia, com site e instragram”, explica José Gil.



A personagem Mariolinda será Mário de dia e Linda à noite, “uma drag com penteados engraçados, que se movimentará pelo estrato cultural e artística portuguesa, dando conselhos sobre vários temas, como uma influencer das redes sociais”.



Apesar das redes sociais ser o seu palco, a personagem poderá aparecer noutros palcos, e eventos ao vivo.



A novidade do novo ano pretende marcar uma nova fase de atividade desta companhia de bonecos de Alcobaça, que terminou 2020, ano marcado pelas restrições de acesso do público aos espetáculos culturais e adaptação dos agentes culturais à nova realidade ditada pela pandemia, com um balanço positivo.



De acordo com a Companhia de Alcobaça este é um “projeto a desenvolver nas redes sociais” e pretende ser um espaço de “diversão, mas também de reflexão para diversos assuntos”.



As Marionetas de Alcobaça reconhecem que “está a ser difícil manter a atividade”, mas graças ao esforço de várias entidades públicas e privadas “a companhia S.A. Marionetas vai resistindo a todo este mundo novo”.



Apesar do ano ter limitado deslocações e espetáculos, o mérito da S.A. Marionetas foi reconhecido com o Prémio de Melhor Música Original pelo espetáculo Consonância, com o pianista Daniel Bernardes, atribuído pelo blog Guia dos Teatros, tendo a Companhia conseguido apresentar 15 sessões, de cinco produções diferentes, e orientado oito formações em construção e manipulação de marionetas, de várias técnicas.



Em jeito de balanço, as Marionetas referem-se à sua presença nos eventos Mariofa Festival Internacional de Marionetas, Objectos e Formas Animadas (Funchal), May Faire On Line (Londres), RHI Stage On Line, Fora dos Eixos (Santa Maria da Feira), Onda de Verão (Santa Cruz), Estado de Excepção (Monte Real) e Momentos de Natal (Alcobaça), e a 23ª edição do Festival Marionetas na Cidade em Alcobaça, que esgotou os onze espetáculos de 10 companhias que apresentaram 26 sessões em três dias.



Foi também o ano de restauro das marionetas do musical Avenida Q, que acaba agora a sua quarta temporada, "com lotações praticamente sempre esgotadas", no Teatro Maria Matos.

