Economia Mercado Local Online da Nazaré promove negócios de proximidade O “Mercado Local Online” da Nazaré já possui 82 lojas e mais de 300 produtos à venda. 30-07-2020 | JL O projeto desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pela Autarquia, criado em tempos “excecionais”, com o objetivo de criar soluções “excecionais”, através de uma plataforma unificada para apresentar e encontrar produtos e serviços de todas as áreas, nas proximidades.

De acordo com a gestão dos conteúdos, no curto espaço de funcionamento, não só os comerciantes aderiram à iniciativa, que lhes permite ter mais uma ferramenta de promoção gratuita, como o interesse pelo projeto parece ter sido crescente para a generalidade dos públicos, ao registar 140.005 cliques na Plataforma, 2720 visitantes e 35.191 páginas vistas

“É, atualmente, um dos websites mais visitados do Município, logo a seguir ao Portal do Município, CM-nazaré.pt”, refere a entidade gestora, acrescentando que as visualizações dos conteúdos disponibilizados surgiram por parte de várias nacionalidades: Portugal, EUA, Inglaterra, Rússia, Canadá, Países baixos, Irlanda, Austrália e China.

Os comerciantes interessados em marcar presença na plataforma continuam a poder inscrever-se: https://mercadolocal.nazare.pt ou através do preenchimento do formulário https://forms.gle/rgjrU5xHAoWPGHX26

