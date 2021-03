Política Fátima Duarte é a candidata do PSD à Câmara Municipal da Nazaré O nome de Fátima Duarte tinha sido aprovado há várias semanas pela estrutura local, tendo sido anunciado esta terça-feira por Rui Rio como a candidata laranja à câmara nazarena. 24-03-2021 | JL Fátima Duarte tem 52 anos, é licenciada em Ciências Sociais e cumpre atualmente um mandato na Assembleia Municipal da Nazaré e preside à concelhia local do PSD.

