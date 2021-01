Nazaré Ascensor parado para intervenção anual de manutenção O Ascensor da Nazaré estará parado durante, previsivelmente, 45 dias para que sejam feitas as habituais intervenções de manutenção prolongadas, que acontecem por esta altura. 14-01-2021 | JL Para além da manutenção regular de todo o sistema, serão efetuadas intervenções de melhoramento nas carruagens, destinadas a aumentar o conforto dos passageiros.



Em alternativa, durante este período de paragem, estará em funcionamento do transporte de passageiros por autocarro, entre o Sítio e a Praia, com paragens no Largo de Nossa Senhora da Nazaré e Praça Vasco da Gama (Sítio), e na Praça Dr. Manuel de Arriaga (Nazaré).



O Ascensor continua a ser dos meios de transporte por cabo existentes no país com maior utilização, segundo dados do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes.



Com mais de 100 anos de existência, tem vindo a ser alvo de várias obras e intervenções, nomeadamente para a recuperação da linha aérea e linha térrea e aumento do conforto do serviço.

