Educação Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio voltou a confecionar refeições Reabriu no passado dia 4 de maio, o serviço de confeção de refeições na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, sede do Agrupamento de Escolas da Nazaré. 14-05-2020 | JL A iniciativa faz parte dos planos de preparação para o regresso às aulas presenciais para o 11.º e 12.º anos naquela escola, e insere-se no âmbito das medidas de desconfinamento, anunciadas pelo Governo. O regresso dos alunos destes anos letivos está programado acontecer para o dia 18 de maio.

Entretanto, para os restantes ciclos, mantém-se a colaboração das equipas da Câmara para o normal funcionamento do ano escolar, que entrou no seu 3º período letivo.

A distribuição dos planos de trabalho escolares semanais aos alunos do agrupamento escolar da Nazaré sem acesso às vias digitais continuará a ser feita pela equipa do Centro de Apoio às Aprendizagens (CAA) da Câmara Municipal.

O serviço, realizado em pontos de entrega específicos, por freguesia, com dias e horários diferenciados, e previsão de entrega ao domicílio em casos de necessidade específicos, procura suprimir as desigualdades, garantindo o acesso aos conteúdos curriculares aos alunos sem condições de acesso pela via tecnológica, por falta de computador e/ou internet.

