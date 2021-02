Ocorrências Polícia Marítima da Nazaré deteta três embarcações de pesca em infração A Polícia Marítima da Nazaré detetou três embarcações em infração durante uma operação de fiscalização, que decorreu entre as 15h30 do dia 12 de janeiro, e as 13h30 do dia 13 de janeiro, nos concelhos de Alcobaça e da Nazaré. 04-02-2021 | JL Durante esta operação foi detetada uma embarcação de pesca a correr redes a menos de um quarto de milha, em frente à praia da Polvoeira, no concelho de Alcobaça, e outra embarcação de pesca, em frente à mesma praia, cujos tripulantes a bordo não envergavam o colete salva-vidas.

Foi ainda detetada uma embarcação de pesca a recolher redes e covos à entrada do porto de abrigo da Nazaré, sendo este um local onde é proibida a atividade da pesca, por constituir perigo para a segurança da navegação.

As embarcações em infração foram identificadas, estando em curso os respetivos processos de contraordenação.

Nesta operação estiveram empenhados cinco elementos da Polícia Marítima da Nazaré, apoiados por quatro viaturas. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com