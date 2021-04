Nazaré Ferido com gravidade em queda de parapente A falésia na Venda Nova com vista para a Praia do Salgado é uma atração para quem pratica parapente e sai do topo para voar até ao areal, mas para um dos desportistas que na tarde do passado dia 7 se aventurou, o voo correu mal, vindo a cair a meio do monte, a cerca de cem metros do solo, numa zona de difícil acesso para a equipa de resgate. 22-04-2021 | Francisco Gomes O piloto, de 39 anos, de Alfeizerão, ficou num local de difícil acesso e teve de ser resgatado.

“Não era seguro e tivemos de percorrer a falésia para chegarmos ao pé dele e com o material e maca de resgate, em segurança para a vítima e para o próprio pessoal tentámos resgatá-lo o mais rápido possível e foi com sucesso que chegámos ao topo”, contou João Estrelinha, comandante dos bombeiros da Nazaré, que receberam o alerta pelas 16h52.

A corporação nazarena teve a ajuda dos colegas de São Martinho do Porto e os cuidados médicos estiveram a cargo das equipas da viatura médica de emergência e reanimação das Caldas da Rainha e da ambulância de suporte imediato de vida de Alcobaça. A vítima foi transportada para o hospital das Caldas da Rainha com ferimentos considerados graves.

Mais tarde foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde o praticante há diversos anos de desportos radicais aéreos foi sujeito a uma cirurgia à coluna, estando a recuperar.

