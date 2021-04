Nazaré Aprovada por unanimidade a Moção que pede uma Linha do Oeste Integralmente requalificada e funcional A Moção foi apresentada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Nazaré, que decorreu a 9 de abril, e apela ao Governo que tome medidas para avançar com a requalificação integral da linha, com bilhetes a preços reduzidos e carruagens multifuncionais. 22-04-2021 | JL O documento sugere ainda ao Município da Nazaré que assegure o acesso da população a uma rede de transportes públicos que acompanhe as horas de partida/chegada dos comboios.



A Assembleia Municipal da Nazaré deliberou instar o Governo a tomar medidas por forma a assegurar que os bilhetes dos passageiros que circulam na Linha do Oeste sejam substancialmente mais baratos do que as alternativas rodoviárias e que os passes sociais abrangidos pelo PART incluam a CP nas deslocações intrarregionais.



Ainda no âmbito do mesmo documento, será pedido ao Governo que equipe a Linha do Oeste com carruagens multifuncionais, que possibilitem aos passageiros o trabalho à distância com acesso à internet, assegurem a existência de áreas dedicadas a crianças, a possibilidade de transporte de bicicletas e incluam livre acesso e lugares reservados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.



A moção pede ainda ao Governo que mandate imediatamente a Infraestruturas de Portugal para desencadear os estudos técnicos para a preparação da requalificação do troço Caldas da Rainha – Louriçal até final de 2021, de forma a que os trabalhos de requalificação decorram de forma contínua até a requalificação integral da linha.

