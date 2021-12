Regional Inaugurada escultura “Traineira” em rotunda de Peniche No âmbito do programa "Novembro, Mês do Mar", foi inaugurada em Peniche, no passado dia 17, a escultura “Traineira”, da autoria do artista Miguel Neves de Oliveira. 25-11-2021 | Francisco Gomes A peça escultórica, instalada na rotunda da Avenida do Porto de Pesca junto à entrada da infraestrutura portuária, foi desenvolvida ao abrigo do projeto intermunicipal “Territórios com História”, que congrega os municípios de Ílhavo, Murtosa e Peniche.

Tendo como pano de fundo a evocação da tradição de construção e manutenção naval, o escultor Miguel Neves Oliveira foi desafiado pelos três municípios para a criação artística de três embarcações com base nas memórias afetivas dos pescadores de cada localidade - o Dóri, o Moliceiro e a Traineira.

Esta peça pretende ser um veículo de expressões, memórias e imagens relacionadas com a faina associada a cada embarcação, trabalhadas na perspetiva artística de Miguel Neves Oliveira. Após a inauguração do “Dóri” na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, e do “Moliceiro”, na Murtosa, foi a vez de Peniche acolher a recriação da sua traineira.

Os três concelhos estão ligados pela temática do mar e pelo que representa nas histórias locais, associadas à pesca longínqua, costeira e lagunar. É este passado comum, ainda presente nos dias de hoje nas atividades económicas, nas práticas, costumes e tradições de cada um destes territórios, que serve de base ao desenvolvimento deste projeto que congrega estes municípios numa rede de programação cultural no domínio artístico e do conhecimento.

