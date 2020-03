Alcobaça IP requalifica IC2 entre Rio Maior e Alcobaça A Infraestruturas de Portugal vai lançar o concurso público para a empreitada de requalificação do IC2/EN1 entre o nó da Asseiceira, ao quilómetro 65,2, e a zona urbana de Freires ao quilómetro 85,5. 06-03-2020 | Paulo Alexandre O troço tem uma extensão total de cerca de 20,3 quilómetros, atravessando os concelhos de Rio Maior e Alcobaça, nos distritos de Santarém e Leiria.

A empreitada, que será lançada ainda este mês, tem um preço base de 7.500.000,00 euros e um prazo de execução de 450 dias. Irá contemplar a reformulação de cinco interseções, substituindo os atuais cruzamentos por rotundas, que se localizarão aos km 78,8, 79,6, 81,3, 83,3 e 84,6.

Para além da construção das rotundas, será realizada a reabilitação profunda do pavimento, bem como de todas as infraestruturas de drenagem e instalação de equipamentos de sinalização e segurança.

Espera-se que a intervenção, reclamada há décadas, melhore as condições de circulação e segurança dos milhares de automobilistas que diariamente circulam no IC2.

A Comissão de Utentes do IC2 anunciou, entretanto, que irá continuar na luta até ao início das obras, tendo apelado à participação de todos na marcha lenta, agendada para dia 6 de março.

A marcha irá sair, às 10h00, do Restaurante “O Bigodes”, na Benedita, em direção a Aveiras, e fazer o percurso inverso.

Paulo Inácio anunciou, nas redes sociais, que a Câmara Municipal de Alcobaça tinha sido formalmente notificada pelas Infraestruturas de Portugal do lançamento do concurso para a empreitada de requalificação do IC2, já no decorrer do próximo mês de Março.

“Quero aqui felicitar o movimento da Marcha Lenta do IC2, que está inevitavelmente associado a esta decisão das Infraestruturas de Portugal, fruto do seu trabalho de persuasão e de pressão política”.

Sobre a continuação dos protestos, o autarca refere que caberá aos promotores do movimento "decidir sobre a manutenção da Marcha Lenta, pelo que a Câmara Municipal estará sempre do seu lado".

