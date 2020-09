Ocorrências Detido por roubo por esticão O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de São Martinho do Porto, no dia 3 de setembro, deteve um homem de 45 anos pelo crime de roubo por esticão, na freguesia de Alfeizerão, concelho de Alcobaça. 17-09-2020 | PA Na sequência de uma denúncia de que havia ocorrido um roubo por esticão a uma mulher de 69 anos, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde conseguiram intercetar o suspeito e recuperar os bens subtraídos. O suspeito abordou a mulher na via pública, tendo roubado a mala e o relógio, arrancando-lhe os bens à força.

O detido, com antecedentes criminais, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria.

