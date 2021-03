Nazaré CDU apresenta moção para requalificação do Mercado Municipal A CDU propôs a defesa, requalificação, promoção e dinamização do Mercado Municipal da Nazaré, como forma objetiva de mitigação dos impactos desta pandemia junto dos pequenos produtores, comerciantes e clientes utilizadores daquele equipamento. 18-03-2021 | JL “Importa ativar mecanismos que possam atrair mais consumidores e, porventura, outros pequenos comerciantes ao Mercado Municipal da Nazaré”, refere a coligação numa moção que levou à última Assembleia Municipal.

Para a CDU “é absolutamente urgente intervir na sua requalificação, com especial destaque e prioridade para a cobertura do Mercado Municipal da Nazaré”.

Para além da requalificação infraestrutural, “há que redesenhar a conceção daquilo

que deverá ser um mercado municipal moderno, atrativo, criativo e dinâmico –

designadamente recebendo, entre outras, manifestações Culturais de diversa ordem, tertúlias, exposições, debates” Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com