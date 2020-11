Nazaré Restauro e Consolidação Estrutural da Igreja de São Gião da Nazaré - Famalicão Decorrem os trabalhos de restauro e consolidação estrutural da Igreja de São Gião da Nazaré, localizada na freguesia de Famalicão, que deverão ficar concluídos antes do final do ano, de acordo com a última comunicação do assunto levada a reunião de Câmara. 12-11-2020 | JL A operação de reabilitação deste edifício permitirá a visita ao local, de elevado interesse turístico, científico e académico.

Trata-se de uma intervenção que se realiza no âmbito da candidatura lançada pela Câmara ao Programa Operacional do Centro, ao eixo: Conservação, Proteção, Promoção e o Desenvolvimento do Património Natural e Cultural.

Com um investimento total de 244.954,12 euros, e um investimento elegível de 210.358,00 euros, conta com a comparticipação do FEDER de 208.211,00 euros.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com