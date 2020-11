Cultura "Ultramar na Pele" é o novo Livro do Nazareno Rui Caria O livro "Ultramar na Pele", da autoria de Rui Caria e Diana Gomes, mostra como a História também se impregna na pele. 29-10-2020 | JL A obra conta a história de homens que foram obrigados a fazer uma guerra em nome de um império que se desmoronou, num conflito armado que, como todas as guerras, deixou marcas. Neste caso, tatuagens.

Os textos são Diana Gomes, que analisa com rigor técnico e apreciação estética, desvendando o que levou os ex-soldados a tatuar na pele os símbolos e dizeres que ainda perduram, tem ilustração de Rui Caria, fotojornalista nazareno.

"Ultramar na Pele" é um livro, onde os protagonistas são açorianos que passaram pelos diferentes teatros da guerra colonial e que partilharam as suas memórias, os seus testemunhos de uma guerra que deixou marcas profundas no nosso país.

O lançamento da obra teve lugar no passado dia 5 de outubro, no Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, em Angra do Heroísmo.

Sobre os autores:

Diana Gomes, nasceu em Crescent City, Califórnia (E.U.A.) em 1983. Aos cinco anos veio com os pais para a ilha Terceira, onde fez estudos. Aos 18 tornou-se body piercer, tendo feito formação na área, em Madrid (2005). Mais tarde, passa também a dedicar-se à tatuagem. Participou em convenções de tatuagens nacionais e visitou também várias convenções internacionais, em cidades como Toronto e Londres. A paixão pela tatuagem faz com que se delicie a viajar, visitar museus e monumentos. Em 2004, abriu na Praia da Vitória, com o marido, o estúdio “Poison Tattoo & Body Piercing”, dedicado a tatuagens e piercings.

Rui Caria, Nasceu na Nazaré em 1972. O seu percurso profissional na área da imagem começou em 1990, realizando pequenos filmes comerciais. Em 1993, tornou-se correspondente da TVI, onde permaneceu como repórter e editor de imagem até 2003. Em 2005, mudou-se para a Ilha Terceira. Repórter e editor de imagem, correspondente nos Açores para a SIC, desde 2006, colabora como fotojornalista com alguns jornais nacionais e internacionais. O seu trabalho fotográfico é internacionalmente reconhecido pelos editores de importantes sítios de fotografia, como a "National Geographic", 500px, 1x, Leica Fotografie International e Getty Images. Vencedor e finalista de diversos concursos internacionais, tem fotos publicadas em diversos livros internacionais de fotografia, bem como na imprensa nacional e internacional. Em 2016, foi câmara de prata da Federação Europeia de Fotógrafos na categoria de fotojornalismo na competição de fotógrafo europeu do ano de 2016. Em 2019 venceu o primeiro prémio do Sony World Photography Awards, National Awards.

