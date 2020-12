Economia Terra lusa produz álcool gel para contornar dificuldades criadas pela pandemia A empresa alcobacense TERRA LUSA que produzia licores entrou no mercado da produção do álcool gel, como uma alternativa para garantir a sustentabilidade da empresa em tempo de pandemia do Covid-19. 17-12-2020 | PA “Tem vários produtos e a receita do álcool gel foi fornecida pela Direção Geral de Saúde, que temos seguido com rigor. Compram-se os componentes que têm de ser certificados. A venda é feita através de comercial/vendedor, mas pretendemos fazê-lo, também, por internet, através de encomenda por email, que está nas etiquetas das embalagens, e assim entrar no mercado nacional e, também, estrangeiro”, explica a gerente da empresa, Maria Fernanda Silva.



O produto made in Alcobaça apresenta-se com a inovação de cheiros e em vários formatos.



“Adicionamos aromas. Temos o álcool gel neutro, e adicionamos a outros aromas, porque é simpático. Temos o aroma a mel, maçã, rum, limão e, depois, tudo isto em vários tamanhos, com doses maiores destinadas a firmas, doses para carteira e para a casa”.

