Sociedade Igreja Batista e Fundação Vila Nova vão ter Centro de Dia A instalação dos novos serviços de apoio à população ganha forma nas obras avançadas que estão em curso na sede da Igreja Batista e Fundação Vila Nova. 26-11-2020 | Paulo Alexandre A intervenção, avaliada em meio milhão de euros, dotarão a instituição de outras valências, tais como o Centro de Dia.

Para além desta resposta, será reforçado o apoio social, com o centro de apoio familiar, e melhorada a creche, onde estão 70 crianças.

“Estamos a proceder à readaptação de todo o espaço para podermos servir melhor as crianças e criar condições para a igreja ter outro tipo de atuação social, no apoio a famílias, com menores, que estão a passar por dificuldades”, explica o pastor Alberto Carneiro.

No âmbito da criação de novos serviços para a sociedade, o apoio às famílias é um dos destacados pelo pastor.

“É um projeto que se chama CAFAP, conhecido como centro de apoio familiar aconselhamento parental e, nós, com técnicos credenciados, iremos criar uma nova valência no apoio às famílias de alcobaça, e ampliar o nosso apoio social”, que será complementado com o Centro de Dia, na resposta a outras necessidades da sociedade.

De acordo com a Instituição, há já 20 famílias indicadas para integrar estes novos projetos. “São famílias em destruturação. O nosso foco são as crianças que estão no seio das famílias. Começámos a trabalhar com a Segurança Social este processo e estamos a preparar todas as condições para que o edifico fique preparado para isso”.

As obras devem estar concluídas até ao final de 2020.

“Tratam-se de 5 pisos, com muitas adaptações a fazer, para que possamos acolher pessoas com mobilidade reduzida e as crianças com todas as normas de segurança em vigor”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com