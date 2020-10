Economia Luís Silvério & Filhos surge com nova imagem junto do mercado A Luís Silvério & Filhos, empresa dedicada à transformação e comercialização de peixe, renovou a sua imagem comercial para se reapresentar no mercado. 01-10-2020 | JL A nova imagem transmite mais modernidade.

“O processo criativo teve início com a reformulação da identidade visual, que transmite, agora, mais modernidade, sem perder as suas bases, seja nas cores predominantes, seja na essência do ícone, com o peixe em primeiro plano e a proa do barco a manter a ligação à terra que viu nascer o projeto, a Nazaré”, explica a agência sistema4, que desenvolveu a nova imagem.

Para além da identidade gráfica, foram renovados os suportes de comunicação, tais como a decoração e sinalética das instalações da nova unidade, em Valado dos Frades, a frota, o website, as brochuras e o packaging.

A nova imagem está ligada a uma das marcas da Nazaré, as ondas gigantes da Nazaré. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com