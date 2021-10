Nazaré Município da Nazaré recebeu o terceiro Galardão Eco XXI A Nazaré recebeu a sua terceira Bandeira Verde ECOXXI 2021, prémio da Associação Bandeira Azul da Europa às ações e políticas de sustentabilidade dos municípios. 15-10-2021 | JL A atribuição do galardão 2021 foi dividida em quatro escalões, de acordo com a percentagem do índice ECOXXI.



Só os candidatos com o resultado final igual ou acima dos 50% dos 22 critérios definidos pela ABAE foram distinguidos. Entre os critérios estavam a educação ambiental, a cooperação com a sociedade civil em matéria de ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável, conservação da natureza e as medidas de sustentabilidade em contexto de pandemia.



O Município da Nazaré ficou na categoria dois, com registo superior a 70%. De acordo com a ABAE, a atribuição do galardão teve em conta a análise da informação relativa às atividades e políticas de sustentabilidade implementadas no ano anterior.

