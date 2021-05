Desporto Nazaré recebe estágio de preparação de equipa brasileira para o mundial da Rússia A Empresa Municipal Nazaré Qualifica e a Confederação de Beach Soccer do Brasil assinaram, esta semana, um protocolo para o estágio de preparação da equipa rumo ao Campeonato do Mundo, com final marcada para Moscovo, na praia da Nazaré. 13-05-2021 | JL A equipa brasileira ficará sediada no Centro de Alto Rendimento de Surf da Nazaré e fará a sua preparação, no início do mês de agosto, no Estádio do Viveiro – Jordan Santos.



Este acordo de colaboração, assinado entre o Conselho de Gerência da Nazaré Qualifica, através do seu presidente, Walter Chicharro, e um responsável pela Confederação de Beach Soccer do Brasil, Sérgio Bopp Souza, insere-se no âmbito do posicionamento da Nazaré como o Município com as melhores condições de acolhimento e organização de eventos de desportos de mar e praia.



O Estádio do Viveiro – Jordan Santos, cuja montagem terá início em breve, tem sido, nos últimos anos, o palco de diversos encontros para campeonatos nacionais e internacionais, e pretende continuar a posicionar-se como um dos melhores locais para a prática das diferentes modalidades praticáveis à beira-mar.

