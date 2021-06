Política CDU candidata João Delgado à Câmara da Nazaré João Delgado, é o Candidato da CDU à Presidência da Câmara Municipal da Nazaré e Sara Vidal é a Cabeça de Lista à Assembleia Municipal da Nazaré. 27-05-2021 | PA A decisão da Coordenadora Distrital da CDU foi tomada após deliberação nos órgãos concelhios da CDU e de uma auscultação a vários independentes que integram a Coligação.



Leia na integra o comunicado da CDU:



A indicação do Pescador/Formador João Delgado, dirigente local e regional do PCP, como Candidato à presidência da Câmara Municipal da Nazaré, visa dar corpo à intensa e qualificada intervenção do PCP e da CDU no Concelho da Nazaré, nomeadamente na Assembleia Municipal onde João Delgado é actualmente eleito.



Uma intervenção pautada por uma grande abertura materializada no trabalho com muitos independentes que integram as listas da CDU, confirmando a Coligação como o mais importante espaço de unidade de democratas com várias origens, percursos e opções, verdadeiramente progressista.



A candidatura de Sara Vidal, Música, Independente, como 1º Candidata da Lista à Assembleia Municipal, é assim a confirmação do carácter unitário da Coligação e do papel que os activistas sem filiação partidária têm na acção da CDU na defesa dos interesses dos trabalhadores, dos pescadores, dos agricultores, dos artistas, dos jovens, do movimento associativo popular, dos reformados e pensionistas e das demais populações do Concelho da Nazaré.



Passados 4 anos das últimas eleições autárquicas a inércia ou acomodação da generalidade das forças políticas representadas na Câmara e Assembleia Municipal e a sua falta de ligação aos problemas reais do concelho, contrastam com a permanente e qualificada intervenção da CDU nos órgãos autárquicos, força que nunca desistiu de fazer chegar, cada vez com mais força e representação, às instituições do Concelho os inúmeros problemas dos trabalhadores, dos pescadores e dos agricultores, dos trabalhadores da Cultura, das micros e pequenas e médias empresas do Concelho do Concelho de quem o executivo PS na CMN se divorciou.



Afirmando-se pronta para assumir as mais altas responsabilidades que a população lhe queira atribuir, a CDU assume assim, e como objectivo central, o seu merecido reforço em votos e em percentagem, e a eleição de mais representantes da CDU para a Assembleia Municipal e a urgente e necessária eleição de vereadores para a Câmara Municipal.



A CDU informa que irá realizar uma iniciativa de Apresentação Pública dos Candidatos à Presidência da Câmara e da Assembleia Municipal, no próximo dia 29 de Maio, (Sábado) pelas 17:30 horas no Parque da Pedralva (Nazaré) que além dos Candidatos, contará com a presença de Ângelo Alves, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, responsável pela Organização Regional de Leiria.

