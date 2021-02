Regional Festival Internacional de Chocolate de Óbidos Evento vai continuar, apesar das circunstâncias O regresso presencial do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos vai acontecer, mas não é para já. No primeiro semestre de 2021 não há, ainda, condições de segurança sanitária e o necessário sentimento de segurança colectiva para fazermos grandes eventos presenciais. 04-02-2021 | JL Nos próximos meses, o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos tratará sobretudo de assinalar algumas datas significativas, associando-as ao chocolate, como produto de excelência no diálogo estabelecido dessas datas com os valores e emoções que celebram e promovem. Datas que nos aproximam, ainda que tenhamos de manter a distância física por mais algum tempo, como nos aproxima a oferta de uma caixa de bombons ou uma tablete, mesmo que tenhamos de a degustar à distância, que a pandemia ou outras circunstâncias da vida nos impõe.



Vamos continuar a nossa afirmação, essencialmente, nos meios online e nas aproximações que essas plataformas nos permitem. Conteúdos digitais, aposta no simbólico, no conhecimento e na transferência de saber através de uma nova plataforma, orientada para conteúdos informativos e formativos, de carácter técnico, pedagógico e didático. Uma plataforma para divulgar e conhecer o melhor que se faz em torno do chocolate, em Portugal, desde logo, mas também pelo mundo.



Não nos esquecemos dos nossos parceiros e do nosso público. Por isso queremos voltar a aproximar estes dois universos. Vamos criar uma plataforma comercial online onde se podem adquirir os produtos do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. Produtos de grande qualidade e alguns tão exclusivos, que tirando o evento quase não se conseguem adquirir em qualquer circuito comercial. Muito em breve teremos novidades, disponibilizando já alguma oferta numa época emblemática para os amantes... de chocolate.



Agora que a proximidade é sobretudo virtual e simbólica, vamos melhorar substancialmente os nossos meios e ferramentas de comunicação e proximidade. O nosso website está a passar por uma transformação que vai muito para lá da já habitual renovação periódica. Agora apostamos numa sofisticação que permita a introdução da loja online, mas também estamos mergulhados nos nossos arquivos, para que daqui a algum tempo, se possa recordar o que foi cada uma das edições passadas, das emoções e alegrias que vivemos em cada edição, da felicidade que é revivermos a história deste evento, também um pedaço de património e de identidade de Óbidos, e de todos os que já conheceram esta experiência.



Vamos continuar o nosso trabalho para voltarmos a estar juntos quando pudermos fazer e frequentar eventos. Até lá continuamos próximos pela partilha de experiências virtuais, e porque não, a degustar um bom chocolate, daqueles que só se encontram em Óbidos e em breve entregues à sua porta.

