Política PSD aconselha Carlos Guerra a escolher entre a política e a proteção civil A Comissão Política Distrital de Leiria do PSD aconselha o Comandante Distrital da Proteção Civil Carlos Guerra a escolher entre estas funções ou a candidatura à Câmara de Alcobaça, pelo PS. 27-05-2021 | PA Em comunicado, o PSD garante que defende, respeita e incentiva a participação cívica e política de qualquer cidadão que possa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e mais livre para todos, mas diz-se preocupado com o facto do Comandante Operacional, Carlos Guerra, “ser o candidato à Câmara Municipal de Alcobaça e as consequências que daí possam advir para o normal funcionamento do serviço, principalmente numa altura de eventual pico de atividade”, referindo-se à época de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Para os social-democratas, “será humanamente impossível conseguir com eficácia e eficiência” ao Comandante Carlos Guerra estar atento à época de temperaturas elevadas e prováveis incêndios florestais porque “irá dividir a sua atividade com a campanha eleitoral que irá fazer, como candidato a Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça”.



No documento, o PSD recorda que o distrito de Leiria tem sido muito fustigado por incêndios ao longo dos anos, bem como dramáticos incêndios de 2017 que ceifaram vidas e devastaram o território, perspetivando-se a chegada de mais a época critica dos incêndios que exigirá um estado de “alerta” de todos.

“O empenho da Proteção Civil é essencial para a obtenção desse objetivo.O Comandante Operacional Distrital da Operação de Socorro do Distrito de Leiria, deve assim estar dedicado, e em prontidão, a cem por cento para comandar o serviço, não devendo ter atividades que possam desviar a sua atenção e ação da sua função de comandante operacional”.



A Comissão Política considerando que é incompatível conciliar o desempenho de Comandante Distrital de todas as operações no âmbito da Proteção Civil com uma candidatura autárquica a uma Câmara Municipal de um concelho com a dimensão de Alcobaça”.



A posição da Comissão Política Distrital de Leiria do PSD foi divulgada depois de os deputados eleitos pelo mesmo partido terem apresentado, na Assembleia da República, uma pergunta ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre a manutenção de Carlos Guerra no cargo.



A escolha de Carlos Guerra, antigo vereador na Câmara de Alcobaça (2001-2005) para encabeçar a lista do Partido Socialista foi anunciada em março pela concelhia de Alcobaça.



Carlos Guerra garante que deixará o cargo de comandante do CDOS no dia em que tomar posse como presidente da Câmara de Alcobaça.

