Política Distrital retira confiança política a Rui Alexandre como presidente da Concelhia de Alcobaça do PS A distrital do PS retirou a confiança política a Rui Alexandre, até agora presidente da Comissão Política do PS Alcobaça. 13-05-2021 | PA A decisão, tomada a 19 de abril, surge na sequência das acusações de Rui Alexandre à comunicação social, feitas nos últimos dias, que foram consideradas “graves e abusivas”, pela Comissão Política Distrital de Leiria do PS.



A retirada da confiança política do representante máximo do partido em Alcobaça, aconteceu no dia 19 de abril, com a aprovação de uma moção com 34 votos a favor, dois contra e duas abstenções.



Na terça-feira, dia 20 de abril, Rui Alexandre requereu, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento de Militância e Participação do PS, a sua suspensão da militância, por tempo indeterminado, devido ao desacordo com a atuação da Federação Distrital de Leiria do PS, acrescido do facto de exercer funções de responsabilidade no Departamento de Recursos Humanos da autarquia de Alcobaça. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com