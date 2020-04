Economia CDU prepara apresentação de medidas para regeneração da economia Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal da Nazaré prepararam um conjunto de medidas que irão propor na próxima sessão ordinária de abril, como contributos para assegurar a sobrevivência da economia local. 15-04-2020 | JL Apoios na água, apoio a idosos com fornecimento de uma linha de comunicação com as autoridades, reforço dos equipamentos de segurança aos agentes de proteção civil, reforço dos apoios às entidades prestadoras de serviços na área social, e refeições escolares aos alunos dos escalões A e B da Acção Social Escolar da rede pública de jardins de infância e 1.ºe 2º. ciclo do concelho estão entre as medias propostas.

Do lado do fornecimento dos serviços essenciais de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos à população, a CDU defende que o abastecimento nunca deverá ser posto em causa por razões sociais ou de quebra de rendimentos, sugerindo o prolongamento do prazo de pagamento das facturas, não cobrança de juros de mora por não pagamento, até ao final de

2020.

Para o apoio aos seniores e população vulnerável, a CDU sugere a criação de uma linha telefónica de apoio e de um sítio na internet específico que sirva de apoio à aquisição e transporte de bens de primeira necessidade como alimentos ou medicamentos.

Para os Bombeiros Voluntários e para a ADBSCN em Valado dos Frades, defende-se o reforço financeiro, no âmbito dos protocolos existentes, para sejam adquiridos equipamentos de protecção individual (EPI) e eventual reforço de pessoal, no âmbito da COVID-19.

Já para as IPSS do concelho, com valências de apoio a idosos e crianças com apoio social, defende-se igual reforço financeiro, no âmbito de protocolos existentes ou a criar, para suprir dificuldades de tesouraria e compra de EPI e outro material de apoio.

“Garantia de que os serviços públicos essenciais, da responsabilidade das autarquias, em conformidade com regulação do Estado de Emergência, e que aos funcionários que os garantem sejam também garantidas todas as condições de segurança e de higiene sanitária; Promover a limpeza ou desinfecção de locais e equipamentos públicos em articulação com as autoridades de saúde pública, solicitando do Estado a garantia de apoio financeiro para a aquisição dos produtos certificados, no âmbito da COVID-19; e refeições escolares aos alunos dos escalões A e B da Acção Social Escolar da rede pública de jardins de infância e 1.ºe 2º. ciclo do concelho, durante a suspensão lectiva e férias da Páscoa, em modalidades a definir, seja em estabelecimento de ensino, seja ao domicílio ou em regime de take away são as outras propostas a apresentar em sede de Assembleia Municipal. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com