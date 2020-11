Sociedade Refood de Alcobaça procura voluntários para assegurar continuidade da ação A Refood de Alcobaça está à procura de voluntários que apoiem 25 famílias carenciadas, e que são, atualmente, acompanhadas pelo projeto. 26-11-2020 | Paulo Alexandre Durante o período de confinamento, a Refood manteve a sua ajuda a quem mais dela precisava, através do apoio do seu grupo de voluntários, pessoas com mais de 65 anos e que se encontram no grupo de risco, e dos supermercados.

Com o levantamento do confinamento e do estado de emergência, os restaurantes reabriram, permitindo à Refood de Alcobaça retomar o fornecimento de refeições quentes, que entrega às 25 famílias sem condições para as confecionar ou comprar.

O Movimento Re-food é alimentado da boa vontade da comunidade, funcionando como uma ferramenta prática para eliminar o desperdício de alimentos e a fome nas comunidades locais, ao mesmo tempo que fortalece os laços sociais locais.

As pessoas que trabalham nas cozinhas dos parceiros do projeto colocam o excedente de comida em bom estado desse dia em embalagens Re-food, em vez de deitar fora.

Os voluntários Re-food investem o seu tempo na recolha de alimentos, preparação ou distribuição.

"Cada pequeno investimento pessoal ao longo deste caminho representa um retorno significativo para todos os envolvidos" refere o movimento que, em Alcobaça, precisa de novos voluntários que auxiliem os mais de mais idade neste período de maior cautela, por causa da pandemia, garantindo que as doações de comida do dia cheguem a quem dela precisa.



