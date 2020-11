Alcobaça Câmara Municipal de Alcobaça entrega Kits de Treino às 4 corporações de bombeiros do concelho O Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Alcobaça adquiriu e ofereceu a cada uma das quatro corporações de Bombeiros do concelho (Alcobaça, Benedita, Pataias e São Martinho do Porto) um kit de treino pré-hospitalar, constituído por um manequim adulto, um manequim pediátrico e um desfibrilhador automático externo de treino. 26-11-2020 | Paulo Alexandre Com estes equipamentos, os Corpos de Bombeiros do Município passam a ter um equipamento que permite o treino dos respetivos operacionais, equipamentos esses que simulam a realidade e irão permitir aperfeiçoar a sua intervenção na área da emergência pré-hospitalar, com ganhos de eficácia e operacionalidade junto das populações.

"A Câmara Municipal pretende, com este investimento, dotar as corporações do concelho de cada vez mais meios e materiais técnicos necessários para o cumprimento das suas funções essenciais: apoiar e servir as nossas populações. Deste modo, os bombeiros poderão simular um conjunto de situações de emergência que lhes permitirá um desempenho mais eficiente nas mais diversas operações. Este reforço de meios técnicos para os bombeiros, juntamente com a distribuição de desfibrilhadores pelos espaços municipais, fazem do concelho de Alcobaça um território mais seguro e com capacidade de resposta", explica o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio

