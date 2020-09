Nazaré CDU aponta falhas à gestão autárquica socialista A CDU tomou o pulso à governação autárquica do concelho e fala em várias práticas da maioria PS que não merecem a sua concordância. 27-08-2020 | JL “Os executivos do PS, liderados por Walter Chicharro, têm tido uma perceção muito redutora da Democracia, adotando, quase sempre, um discurso que oscila entre uma agressividade extrema, designadamente para com as pessoas e instituições “não-alinhadas”, e um moralismo

eucarístico e vitimizante, apelando de forma constante a valores e práticas que caracterizaram os tempos da “outra senhora”.

A CDU fala em desigualdade nos apoios ao movimento associativo que encontrou plasmadas no documento solicitado à Autarquia, e que são reveladoras de “um enorme desrespeito pelas relações institucionais e por lógicas de pacificação, tolerância e intercooperação com os munícipes e com todos os povos, sejam eles do concelho vizinho ou do outro lado do mundo”.

Sobre esta matéria, a CDU cita um texto escrito por Walter Chicharro na sua página pessoal de facebook acerca do aumento do número de casos de contaminados com o novo coronavírus, em que declarou: “Hoje registámos o caso 10 de infetados com o coronavírus. Para não variar, é importado do concelho vizinho”.

“Esta atitude, que classificaríamos de “Trumpiana”, pois também o dito Donald tentou classificar a COVID-19 como “o vírus estrangeiro” ou “vírus chinês”, apenas revela uma profunda falta de solidariedade e respeito para com os territórios e populações mais afetados pela crise de saúde pública”, escreve a CDU.

A coligação lembra à maioria socialista que “é a Alcobaça que todos os utentes de saúde da Nazaré, e quem por cá trabalha, mas que não conta para estatísticas locais, têm que acorrer para fazer o teste à COVID-19, pois continuamos a aguardar pela abertura do Centro de Saúde, que já deveria ter acontecido em finais de 2017”.

Escreve a CDU que “a velha tática de agressão para com os de fora, para que não se repare nas fragilidades internas, também muito ao estilo das políticas neoliberais, parece ser agora a estratégia escolhida”, e acrescenta que as “incoerências são de toda a ordem”, mas “o mais gravoso é que a população do concelho é quem vai suportando” ações que, segundo a CDU, “servem de trampolins para projetos pessoais”.

Quanto às fragilidades que aponta à atual governação, a CDU fala das falhas no abastecimento público de água e das reclamações sobre o serviço prestado “relativamente aos valores cobrados nas faturas da água, por acumulação de faturas em cobrança, ou cobrança de valores que não coincidem com os consumos naquele mês”.

Na área do ambiente, a CDU aponta a “desmedida e desproporcional promoção do concelho sem que as infraestruturas sejam devidamente acompanhadas de investimento coincidente para suportar as diferentes cargas de afluência”.

Como resultado, escreve a CDU, aconteceu “uma anomalia na rede de esgotos numa conduta desativada”, determinando a interdição de banhos na praia da Nazaré, “projetando-a, assim, como um exemplo a não seguir”.

Também o Parque da Pedralva merece espaço no rol de falhas apontadas à governação.

“Uma terra de Turismo, no discurso do executivo, não pode ser compatível com o total estado de abandono, há já vários anos, em que se encontra a parte do Parque da Pedralva que foi privatizada pelo executivo do PS, isto no principal espaço verde da sede do concelho”.

Já o estacionamento em ano de “quebra na afluência” regista a falta de “soluções condignas”, depois de se terem eliminado centenas de lugares “sem que, obrigatoriamente, se criassem antes as devidas alternativas”.

Em matéria cultural, a CDU regista a ausência de medidas de dinamização.

“Não se conhece publicamente uma linha de orientação para a dinamização da Cultura no concelho da Nazaré. Em contraponto, ergue-se o estádio para receber as modalidades de praia”.

Entende a CDU, "e entende um número cada vez maior de munícipes deste concelho, que este caminho irá mergulhar a Nazaré num retrocesso civilizacional sem precedentes e numa crise socioeconómica com graves repercussões para todos, se este caminho não for alterado".

