Nazaré Meios aéreos envolvidos no primeiro fogo de dimensões consideráveis em Valado dos Frades O primeiro grande incêndio de época na freguesia de Valado dos Frades mobilizou, no passado dia 2, meios aéreos e mais de cem operacionais numa zona de pinheiros e forte densidade vegetal, designada de Moita da Pataratas. 09-07-2020 | JL O vento forte e a vegetação existente dificultaram a ação de combate às chamas, para onde foram mobilizados cinco meios aéreos e 125 bombeiros, apoiados por 33 viaturas.

O Comandante Distrital de Operações de Socorro de Leiria, Carlos Guerra, explicou que o fogo “teve um ataque inicial muito musculado, com dois aviões e dois helicópteros pesados logo no início”.

Os trabalhos de combate ao fogo, terá consumido cerca de 10 hectares da zona florestal, entraram em resolução às 19h40, mas mantiveram-se, no local, 117 operacionais, apoiados por 33 meios terrestres e um meio aéreo, segundo dados recolhidos da página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 20h30.

No dia seguinte, quase por volta da mesma hora, no lado oposto ao fogo que lavrou no dia anterior, um novo incêndio florestal em Valado dos Frades, mobilizou dois meios aéreos, 70 bombeiros e 14 viaturas.

