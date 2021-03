Sociedade Câmara entrega bens alimentares a entidades que acompanham famílias em dificuldades A Câmara da Nazaré reforçou o seu apoio alimentar à Loja Social e Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSS do concelho. 18-03-2021 | JL Cerca de 6178.500kg de alimentos de primeira necessidade, num reforço de mais de 11 mil euros (11 391,04€), foram entregues às quatro entidades que respondem diretamente às necessidades alimentares da população mais carenciada e das famílias que ficaram desprotegidas com o prolongamento da pandemia da COVID-19.



Os donativos acontecem no âmbito da proposta aprovada em reunião de Câmara para reforço alimentar de situações de carência emergentes acompanhadas pelas nossas IPSS como suporte da população mais afetada pelo prolongamento das imposições forçadas pela Pandemia, à semelhança do que aconteceu em abril e setembro de 2020.



A iniciativa visa reforçar a resposta alimentar às famílias do concelho identificadas a partir das linhas de apoio à população disponibilizadas pela Autarquia, desde a declaração da pandemia da Covid-19, em meados de março de 2020.



“O objetivo é proporcionar maior resposta às instituições de 1ª linha das freguesias do concelho para que nenhuma situação sinalizada pelas linhas de apoio fique sem resposta”, diz Regina Piedade, vereadora da Câmara com o Pelouro da Ação Social.



A 3ª vaga da pandemia “poderá ter impactos mais acentuados na estrutura socioeconómica das famílias”, e que os parceiros sociais devem ter os recursos reforçados para conseguirem dar resposta a esta “perpetuação de vulnerabilidade” da população, causada pela doença.



A vereadora Regina Piedade sublinha a importância da participação da Câmara na “prestação de serviços e prestação de apoio” a pessoas em situações de fragilidade, em parceria com as entidades competentes da Administração Central e com Instituições Particulares de Solidariedade Social.



Foram distribuídos bens alimentares ao Centro Social de Valado dos Frades; Centro Social da Freguesia de Famalicão; Confraria Nossa Senhora da Nazaré e Loja Social, entidades que dão resposta alimentar direta à população sinalizada.

