Desporto António Laureano terá surfado onda na Nazaré com 30,9 metros. António Laureano pode ter o novo recorde para a maior onda gigante surfada. A meta pode ter sido alcançada na Praia do Norte, na Nazaré, a 29 de outubro de 2020, quando apanhou uma onda de 30,9 metros 22-04-2021 | JL [+] Fotos A confirmar-se, o Big rider português teria ultrapassado o recorde do brasileiro Rodrigo Koxa, alcançado em 2017, naquela praia, com uma onda de 24,4 metros.



A mediação feita pelo professor da FMH da Universidade de Lisboa, Miguel Moreira, é realizada através de um programa informático em que é marcada "a crista da onda, que é o ponto mais alto e a sua base", e avaliado o seu tamanho, tendo como "referencial de escala a altura do surfista".



Este responsável afirma ter encontrado "o valor de 30,9 metros", medida que, comparada com as medições que foram feitas a outros surfistas, "é, de facto, o valor mais elevado".



O surfista informou que submeteu a surfada aos prémios XXL da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), que premeia anualmente as maiores ondas e "depois definem as ondas que vão para o Guiness" está confiante e acredita que terá "a maior onda do mundo surfada", que pretende candidatar ao Guiness

