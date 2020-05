Alcobaça Mais dinheiro para obras no Mosteiro de Alcobaça Há mais 3,22 milhões de euros disponíveis para intervenções nos Mosteiros de Alcobaça, da Batalha e Convento de Cristo, adianta o Expresso. Segundo o semanário, a Direcção-Geral do Património Cultural recebeu na passada quinta-feira a confirmação do reforço de verbas para obras em três monumentos património da Humanidade. 14-05-2020 | Paulo Alexandre Mosteiro de Alcobaça, o Convento de Cristo e o Mosteiro da Alcobaça vão ser intervencionados e apoio que chega do FEDDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) ascende a 3,22 milhões de euros.

A verba, destina-se a à conservação e valorização dos espaços,

As obras terão que estar concluídas a 30 de junho do próximo ano.

