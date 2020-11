Economia Ohai Nazaré Nazaré tem a solução perfeita para o teletrabalho O hotel Ohai Nazaré apresenta uma proposta para quem está em teletrabalho. A ideia é mudar o escritório lá de casa para este paraíso entre a natureza e a praia. 26-11-2020 | JL “Uma vez que esta modalidade de trabalho é mais flexível quanto ao lugar onde está, pode perfeitamente combinar as oito horas de trabalho com o descanso diferente que este resort lhe proporciona para os tempos livres”, explica a gerência do espaço.

A campanha que possibilita trabalhar no local chama-se Stay Longer, Stay Safe e propõe uma estadia mínima de 30 dias num bungalow onde pode ficar uma família, de até quatro pessoas, e levar os animais de estimação.

Quando acabar o seu momento diário de trabalho — onde pode utilizar a ligação de wi-fi premium do hotel —, “pode aproveitar para fazer uma caminhada ou dar um passeio de bicicleta pelas redondezas, andar a cavalo, jogar padel, experimentar o spa ou simplesmente levar as crianças ao parque infantil”.

Durante o fim de semana, os clientes desta modalidade podem ficar a conhecer melhor a vila da Nazaré, a dois minutos do resort, e experimentar o Dasos, o restaurante do hotel. Em alternativa, e tendo em conta as restrições de circulação, tem sempre a hipótese de ficar mais pelo seu bungalow, que tem sala e kitchenette totalmente equipadas, além dos quartos e casa de banho.

Esta campanha, em vigor até ao final de março de 2021, é válida apenas para estadias de, no mínimo, 30 dias, sendo que o valor por noite começa nos 19,90€ para uma pessoa ou 25€ para duas pessoas.

As crianças até aos 11 anos não pagam e um animal de estimação também não. Se quiser levar um segundo animal, acresce 1,40€ por dia. Nestes valores estão incluídos o alojamento, a eletricidade, a água, a Internet, a televisão por cabo e o acesso a todas as comodidades do resort.

Todas as informações e detalhes podem ser consultados no site do Ohai Nazaré e as reservas poderão ser feitas por telefone (262 561 800) ou email (booking.nazare@ohairesorts.com).

