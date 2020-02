Nazaré Câmara da Nazaré notifica Municípios de Santarém por causa da Colónia Balnear A Associação de Municípios do Vale do Tejo foi notificada para a urgência de fazer uma vistoria à Colónia Balnear da Nazaré, e informada da possibilidade do município da Nazaré tomar posse administrativa do edifício degradado. 14-02-2020 | JL O jornal Mirante adiantou, na sua última edição, que “a associação proprietária da colónia, tem que mostrar urgentemente as obras exigidas pela Câmara da Nazaré, para preservar o edifício caso contrário a autarquia toma posse administrativa do imóvel degradado”.

Para além de medidas que inviabilizem o acesso de estranhos ao edifício, a autarquia da Nazaré exigiu que fossem colocadas caixilharias nos vãos e feita a reparação da cobertura do edifício, tendo estabelecido o prazo de 60 dias para a execução do solicitado. Os prazos dados passaram e nenhuma intervenção aparenta ter sido realizada.

A vistoria solicitada surge após uma visita da fiscalização do Município da Nazaré que não conseguiu verificar o cumprimento da totalidade das obras impostas.

O edifício da antiga colónia está devoluto há vários anos e tem sido alvo de vários atos de vandalismo, encontrando-se em elevado estado de degradação numa área próxima de habitações e comércio.

