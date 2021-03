Nazaré BE Nazaré defende pagamento dos espetáculos cancelados devido à pandemia O BE Nazaré afirma há uma crise social dos trabalhadores da cultura, que se agravou exponencialmente em 2021, depois de 10 meses de empobrecimento e apoios sociais que não evitam a pobreza. 18-03-2021 | JL O acesso aos equipamentos culturais municipais por parte dos profissionais da cultura que, devido às especificidades da sua atividade - nomeadamente bailarinos e músicos -, deve ser garantido, no entender do BE “evitando perdas potenciais de capacidade física e artística, ou mesmo o trabalho de produção ou arquivo que poderá ser necessário, garantindo as regras e indicações de distanciamento social definidas pela Direção-Geral da Saúde”.



O cancelamento de espetáculos contratualizados, apoiados ou financiados por este município devem, segundo o BE, “ser pagos a 100% do que seriam as despesas com trabalho, incluindo pagamento aos trabalhadores “externos”, independentes, assistentes de sala e trabalhadores dos serviços educativos.



No documento de apoio à cultura, a Deputada Municipal do Bloco de Esquerda, Telma Ferreira defendeu que os reagendamentos não podem ser “pretexto para adiar metade dos pagamentos e, dessa forma, a própria capacidade de as pessoas fazerem face às suas necessidades básicas”.







