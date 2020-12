Alcobaça Câmara Municipal de Alcobaça disponibiliza medidas de apoio às famílias A Câmara Municipal de Alcobaça disponibilizou às famílias residentes no concelho um conjunto de medidas de apoio para dar resposta a vários cenários e desafios que caracterizam a sociedade. 17-12-2020 | PA Como forma de reunir e sintetizar toda a informação relativa às diversas formas de apoio às famílias, a Autarquia disponibiliza a brochura “18 Medidas de Apoio à Família”.



Para se constituir uma família é preciso reunir um conjunto de condições, sejam elas criadas pelos próprios membros ou apoiadas pelas instituições públicas locais. A esse respeito, a autarquia constitui-se como um parceiro das famílias residentes e das que planeiam viver no concelho.



As medidas abrangem várias formas de apoio a nível de habitação, educação, despesas de saúde, medicamentos, natalidade, apoio e acompanhamento psicológico, assistência à comunidade sénior, bolsas de estudo, campanhas de beneficência para famílias desfavorecidas e diversos outros instrumentos para resolução de carências sociais.



Estas medidas são essenciais para se construir um sentimento de pertença e de coesão, valores fundamentais para a convivência em família e para o bem-estar social do concelho. Este é o objetivo último da Câmara Municipal: fazer de Alcobaça um lugar bom para viver em família.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com