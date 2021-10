Nazaré Socialista Walter Chicharro toma posse do último mandato à frente da Câmara da Nazaré Walter Chicharro conta com todos para governar o quadriénio 15-10-2021 | JL Decorreu, no sábado, 9 de outubro, a cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos, durante a qual tomaram posse os membros da Câmara e Assembleia Municipal da Nazaré.



Walter Chicharro tomou posse do seu terceiro mandato como presidente da Câmara da Nazaré.



O seu discurso de tomada de posse, recordou os resultados das Autárquicas 2021. “O PS conseguiu maioria absoluta na Câmara Municipal e nas Freguesias da Nazaré e Famalicão. Na Assembleia Municipal temos uma maioria que nos acrescenta responsabilidade de gestão. Já na freguesia de Valado dos Frades, os eleitores decidiram mudar. É uma posição que respeitamos e que já parabenizamos o projeto vencedor”.



O PS elegeu quatro vereadores à Câmara Municipal, o PSD dois, e o PCP-PEV um, nas eleições autárquicas, que decorreram a 26 de setembro.



Para a Assembleia Municipal, o PS elegeu 10 deputados, o PPD/PSD, que foi a segunda força mais votada, conquistou sete lugares, o PCP-PEV três mandatos, e o BE um. Neste órgão municipal têm assento por inerência os presidentes das juntas de freguesia eleitos.



“Não direi que era o resultado que esperássemos, principalmente depois do esforço financeiro que este executivo fez na área da freguesia do Valado, mas também sei que a decisão dos eleitores é baseada em escolhas de pessoas e não em escolhas de partidos, pelo que iremos, naturalmente, respeitar a escolha dos Valadenses”, disse o socialista durante a sessão de tomada de posse do seu último mandato como presidente do Município da Nazaré.



Walter Chicharro recordou o trabalho realizado ao longo dos últimos 8 anos e disse que este feito com base na auscultação das freguesias, no equilíbrio das finanças da Câmara, com a redução de dívida (46 milhões de euros) “em vários milhões, cerca de 14/15 Milhões de euros” e a sua renegociação, com melhores taxas de juro, “o que nos permite sair de uma agonia permanente na gestão dos pagamentos diários”.



O autarca enumerou, em seguida, os investimentos realizados no espaço público e nas iniciativas “para potenciar as acessibilidades e a atratividade do território”, como a conclusão da AAE/ALE de Valado dos Frades.



“Um sucesso que já nos obrigou a programar o alargamento da atual área de acolhimento empresarial e a programar a instalação de uma ALE em Famalicão”.



O novo Centro Escolar de Famalicão, o novo centro de saúde da Nazaré e os grandes eventos internacionais, tais como o Campeonato Mundial de Bodyboard, o Campeonato de Free Ride, o Europeu de sub16 de Andebol de Praia, o Nazaré Challenge, o Arena 1000 ou a Euro Winners Cup, foram outras inovações de 8 anos de governação.



“Conseguimos tornar-nos numa referência na organização de eventos de mar e praia que dinamizam a nossa economia e a nossa sociedade. Eventos que, com baixos custos para o Município, trazem um gigante retorno económico para toda a economia local”.



Sobre os próximos 4 anos, o Presidente da Câmara disse que, de todos os desafios traçados, a implementação da Estratégia Local de Habitação será o maior. “Só criando condições para fixar no nosso concelho os mais jovens podemos assegurar um desenvolvimento sustentável para o futuro”, disse.



A atração de mais empresas, e a expansão da Área de Localização Empresarial (ALE) de Valado dos Frades e a criação da ALE de Famalicão, a instalação de uma Start Up em Valado dos Frades e de um Centro de inovação do mar, em projeto para a sede do concelho, assim como a construção do Ascensor da Pederneira, da nova estrada de acesso à Praia do Norte, e o reforço do investimento na manutenção e conservação da rede viária em todo o concelho são outras metas para o novo mandato.



A mobilidade e a criação de mais espaços de estacionamento são também as grandes apostas do novo mandato.



“A construção do novo parque no atual espaço da feira e com a construção de um parque subterrâneo no mercado municipal, espaço que será também requalificado, mas também com a construção do parque de estacionamento da Quinta do Campo, como forma de apoio à zona central de Valado dos Frades”.



A redes de água e de saneamento serão, igualmente, alvo prioritário de investimento de um mandato que poderá anunciar algum alívio nos impostos cobrados aos munícipes.



“Queremos baixar os níveis de endividamento para o valor que nos permite baixar impostos, tarifas e taxas municipais, onde se inclui, naturalmente a tarifa da água. Reforço que é minha intenção reduzir impostos o mais breve possível”.



Para o interior do partido, Walter Chicharro enviou alguns recados, dirigidos aos seus futuros sucessores.



“Também sei que é difícil lutar contra oposições internas e externas, umas mais visíveis do que outras. Mas a verdade é que a lealdade aos habitantes deste concelho é e sempre será a minha premissa principal e é por eles que vou continuar a lutar, esteja onde estiver.

E espero que seja essa a premissa de quem me ambiciona suceder".

