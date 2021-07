Sociedade Campanha de esterilização de animais domésticos para munícipes carenciados O Município de Alcobaça, através da Divisão da Ação Social e do CROAMA – Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça, está a promover, até ao próximo dia 31 de julho, uma campanha solidária de esterilização de animais domésticos (cães e gatos) exclusivamente dirigida a munícipes em situação de carência económica. 02-07-2021 | PA Para aceder a este serviço gratuito é necessária inscrição presencial, nas instalações da Escola Adães Bermudes (mediante marcação prévia – 262 580 899), ou através dos Serviços Online do Portal do Munícipe.



“Esta medida cruza de forma eficaz o controlo sanitário dos animais domésticos do concelho, e o acesso ao mesmo por parte das franjas mais necessitadas da nossa comunidade. Trata-se de uma medida essencial que garante a igualdade de oportunidades e de acesso aos serviços essenciais”, destaca o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio.

