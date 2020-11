Educação Universidade Sénior da Nazaré prepara o início do novo ano letivo A Universidade Sénior da Nazaré (USN) da Câmara Municipal da Nazaré está a preparar o novo Ano Letivo 2020/2021 tendo em linha de conta o cumprimento de todas as orientações técnicas para combater a propagação do Covid-19 e manter a sua comunidade escolar segura. 29-10-2020 | JL O início das aulas está previsto para novembro, e irá decorrer em regime presencial e online. Até lá, irá decorrer a 1ª Fase de Inscrições nos seguintes dias e locais:

Nazaré (sede): de 23 a 30 de outubro, na Sede - Antiga Escola Primária do Bairro dos Pescadores;

Polo de Famalicão: de 23 e 26 de outubro, no Polo - Antiga Junta de Freguesia de Famalicão;

Polo de Fanhais: de 27 de outubro, no Polo - Antiga Escola Primária de Fanhais;

Polo de Valado dos Frades: de 28 a 29 de outubro, no Polo, na Antiga Escola Primária de Valado dos Frades.

Horário para Inscrições: 09h30 - 12h30 e das 14h00 às 16h00 (Sede e Polos).

“Tendo em conta a permanência da situação pandémica por Covid-19, o novo ano letivo está a ser preparado considerando as orientações técnicas dispostas pela Direcção-Geral de Saúde e pela RUTIS. Desta forma, irão existir diversas adaptações ao funcionamento da Universidade Sénior da Nazaré, bem como ao seu espaço físico”, explica Filipa Lopes, coordenadora do projeto educativo.

Ainda de acordo com a responsável, “a USN terá um Plano de Contingência definido com base no plano sugerido pela RUTIS - Rede de Universidades da Terceira Idade, adaptado à realidade da Universidade Sénior da Nazaré”.

As orientações e normas de segurança serão adotadas, desde logo, no ato da própria inscrição dos alunos. Só será atendido um aluno de cada vez, que deverá usar, obrigatoriamente a máscara; manter a distância de segurança; respeitar a etiqueta respiratória (espirros ou tosse devem ser feitos para o lenço ou utilizar o antebraço); sendo-lhe recomenda a lavagem frequentemente das mãos.

“Tudo será feito para continuarmos a contribuir para o envelhecimento ativo da comunidade sénior, mas não podemos esquecer que Viver é Adaptarmo-nos, solicitamos aos nossos seniores grandes atenção face às regras simples, bem como depois nas adaptações realizadas para o arranque das aulas”.

A evolução da pandemia causada pelo novo coronavírus poderá justificar eventuais alterações à data de reabertura, podendo o funcionamento da Universidade ser interrompido “se se justificar”.

Para mais informação: 918 237 200. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com