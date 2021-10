Economia Continente aumenta compra de Pera Rocha do Oeste e Maçã de Alcobaça O Continente anunciou o reforço, este ano, da compra de fruta da época aos produtores nacionais, nomeadamente de pera rocha do Oeste, uva red globe, maçã golden e maçã gala de Alcobaça, em mais de 14 milhões de kgs. 15-10-2021 | PA A marca refere que só em uvas red globe comprou 690 mil quilos aos produtores nacionais do Ribatejo, o que significa um aumento de 55% face ao mesmo período do ano passado.



Já quanto à pera rocha do Oeste foram adquiridas 5,9 milhões de quilos. Por sua vez, a compra de maçã gala de Alcobaça ascendeu aos 5,6 milhões de quilos e a de maçã golden foi de 2,7 milhões de quilos.



Em 2020, através do Clube de Produtores Continente, a Sonae MC comprou à produção nacional 206 mil toneladas de produtos, num valor total de 365 milhões de euros, o que representa um crescimento de 28% em relação às toneladas compradas em 2019.

