Alcobaça Controlo da população de pombos na cidade para breve Quando as esplanadas estavam em pleno funcionamento, eram visíveis dezenas de pombos a disputar a comida que os clientes consumiam nos estabelecimentos instalados na praça do Rossio de Alcobaça. 18-03-2021 | PA O problema do excesso de população de pombos na cidade de Alcobaça regressou à reunião de Câmara, recentemente, por iniciativa do CDSPP, que quis saber das medidas tomadas para a resolução do caso.



"Foi-me respondido que foi feito um procedimento de contratação de uma empresa que irá, nos próximos meses, vai capturar e controlar o número de pombos na cidade. Creio serem boas notícias".

