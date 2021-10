Nazaré Época balnear termina com balanço positivo da Associação de Nadadores-Salvadores da Nazaré A época balnear terminou no passado dia 15 de setembro, começando, nesta fase, uma nova missão para os nadadores-salvadores da praia da Nazaré, que irão manter um dispositivo de patrulhamento da costa, todo o ano. 15-10-2021 | JL O verão, que começou envergonhado em temperaturas, e em presenças de turistas, terminou com balanço bastante positivo por parte dos Nadadores-Salvadores da Nazaré, apesar da época ter ficado marcada pela morte de uma criança de 9 anos, de nacionalidade francesa, na praia urbana.



O acidente mortal aconteceu num horário não vigiado, o que levou a Associação de Nadadores-Salvadores a relembrar a importância de as pessoas irem a banhos dentro dos horários com vigilância assegurada, o que na Nazaré acontece entre as 10h00 e as 20h00.



22 operacionais distribuídos por sete postos de vigia nas praias da Nazare, Norte e do Salgado, acompanharam as férias e períodos de lazer de milhares de pessoas que escolheram esta zona para ir a banhos no verão 2021, entre 1 de junho e 15 de setembro, em que somente durante três dias foi hasteada a bandeira vermelha, por agitação marítima e condições atmosféricas adversas à boa observação do mar e dos banhistas.

