Desporto Teresa Almeida assegura o terceiro lugar Pierre-Louis Costes venceu etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Pierre-Louis Costes confirmou o estatuto de campeão do mundo ao vencer a segunda etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2020, que se realizou no passado fim-de-semana, na Praia da Vila da Nazaré. 15-10-2020 | JL Daniel Fonseca, que tinha vencido a 1ª etapa da competição, decorrida na praia de Santa Cruz, não superou a classificação de Pierre, vencedor de 3 das 5 baterias por onde ambos se encontraram, ao longo das duas etapas concluídas (Santa Cruz e Nazaré).

Na classificação final, Hélio Conde, de Peniche, e nazareno Luís Coelho, da Nazaré, foram terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Na competição feminina, Joana Schenker faturou a sua segunda vitória e mantém-se, assim, firme na luta pela conservação do título.

Filipa Broeiro, atleta da Ericeira, bateu, na Final, Teresa Almeida, da Nazaré. Madalena Valério, do Estoril-Praia, fechou o pódio.

O Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2020, na sua terceira etapa da corrida aos títulos nacionais open masculino e feminino, ruma, agora, para Peniche, onde terá lugar nos dias 17 e 18 de outubro.

