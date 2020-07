Desporto "Teremos sempre elevado respeito e ética para com os clubes" Futebol: Nasce uma nova colectividade nesta vila piscatória, o Nazaré Sport Clube. É oficial, nasceu neste mês de Julho, novo clube na localidade, o Nazaré Sport Clube (NSC). 09-07-2020 | JJP Esta é uma aposta de vários investidores franceses e de outros países, que vêm nesta vila, qualidade para apostar na valorização de jovens jogadores do distrito de Leiria. Ainda sem instalações desportivas, o NSC, pretende, caso seja concedida autorização por parte da edi-lidade Nazarena, utilizar o Campo de Futebol de Fanhais, em claro abandono desde há muito tempo. O objetivo é que seja arrelvado e investir com mais dois relvados sintéticos, um para o futebol de 11, e um, para o de 5 e 7, fazer ainda um pavilhão polidesportivo, um bar, balneários e respectiva sede, e ali se radicar nesta freguesia nazarena.

O NSC, vai competir na temporada, 2020/2021 com duas equipas, uma de juniores e outra de sub-23, ambas vão começar na 1ª divisão Distrital. O presidente do NSC, é Joaquim Gonçalves, sendo assessorado, por Carlos Vasco antiga glória de GD "Os Nazarenos", e Fernando Encarnação, respectivamente presidentes do concelho fiscal e assembleia geral. Quem vai coordenar todo este projecto desportivo é o professor Mário Costa, que esteve ligado ao Ginásio de Alcobaça, e Geração Benfica na Quinta do Pinheiro, (Valado dos Frades). Em declarações ao nosso jornal, Mário Costa começou por referir, “a ideia de apoiar com o meu conhecimento, como consultor estratégico, a criação de um novo clube foi a paixão pelo futebol, pela Nazaré e que foi apoiada por diversas pessoas, muitas delas do estrangeiro." Sobre se é uma concorrência com o GDN, Costa, disse: “o Nazaré Sport Clube quer ser ele próprio, não faz sentido nenhum dizer que vai concorrer com clube com quase 100 anos história do GD "Os Nazarenos". Sobre o processo de selecção de jogadores e em que escalões, o clube irá competir, o professor, concluiu, “as equipas a dinamizar, caso haja espaço para treino e jogos, seria de seniores com elevada percen-tagem de jogadores jovens e uma equipa de juniores. O recrutamento será por todos os meios possíveis e com base no nosso conhecimento do futebol distrital e de jogadores em atividade ou que não estão no ativo e voltem para abraçar este projecto. Nunca iremos aliciar ou desviar os jogadores que representam as equipas do nosso distrito. Teremos sempre elevado respeito e ética para com os clubes, principalmente os do nosso concelho," disse Mário Costa. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

