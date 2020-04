Nazaré Câmara distribui viseiras por vendedores do Mercado Municipal Começaram, no passado sábado, a ser distribuídas viseiras de proteção aos vendedores do Mercado Municipal da Nazaré. 15-04-2020 | JL A iniciativa partiu da Câmara Municipal e visa contribuir para a proteção destes profissionais contra a pandemia da covid-19.

No total, foram atribuídas 30 viseiras que foram feitas por funcionários da Câmara com materiais doados por duas empresas da Marinha Grande: Rapidtool e RTJ Plásticos.

Esta terça-feira, 14 de abril, foram distribuídas mais viseiras pelos vendedores que fazem o mercado durante a semana.

O modelo produzido pelos técnicos da Câmara Municipal é de fácil colocação, e pretende servir de barreira de proteção dos vendedores durante o exercício da sua atividade naquele equipamento em funcionamento, durante 6 dias por semana.

Os materiais usados são reutilizáveis. "Devem ser desinfetados após cada utilização", refere o coordenador municipal da Proteção Civil, Mário Cerol.

