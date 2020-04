Sociedade Reforçar o sistema imunitário para diminuir o risco de infeção As formas mais eficazes para a prevenção de qualquer surto viral ou bacteriano são as boas práticas de higiene pessoal, tais como a lavagem das mãos, a proteção da boca na tosse ou espirros, o uso de lenços de papel de utilização única, ou seja, medidas de etiqueta respiratória e de distanciamento social. 15-04-2020 | JL “Um sistema imunitário otimizado depende sempre de um estado nutricional e de hidratação adequados”, lembra a nutricionista da Câmara da Nazaré, Dânia Mafra.

Devemos privilegiar os alimentos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que contribuem para o bom funcionamento do sistema imunitário, tais como:

-Vegetais e frutos de cor verde (Ex: espinafre, brócolos, kiwi, agrião, couve): fontes de fibra, ferro, vitamina C;

-Frutas e legumes avermelhados (Ex: pimento, morango, tomate): excelentes fontes de vitamina C, licopeno, antocianinas, entre outros, que para além das propriedades antioxidantes, apresentam características cardio-protetoras e estimulam o sistema imunitário;

-Frutas e legumes alaranjados (Ex: laranja, tangerina, mamão, cenoura, damasco): ricos em carotenoides, vitamina A e vitamina C;

-Azeite e frutos secos oleaginosos: (Ex: noz, amêndoa, avelã, pinhão, castanha do maranhão) ricos em selénio, ómega 3 e vitamina E - principalmente a amêndoa e a avelã, no caso da Vit. E;

-Carne, lacticínios e cereais enriquecidos: excelentes fontes de Zinco;

-Iogurtes naturais: fontes de vitamina A e enriquecidos com Probióticos;

A hidratação é outro fator que deve estar assegurado para que o sistema imunitário funcione adequadamente. A defesa do organismo contra microrganismos que entram através do trato gastrointestinal e respiratório é realizada por anticorpos, muitos deles presentes na saliva. Assim, a redução da produção salivar pode diminuir a quantidade destes agentes, daí que a manutenção da hidratação seja fundamental. Beba de 20 a 35 ml água/kg peso diariamente (dependendo do grau de transpiração e da atividade física que pratica).

Outra forma de reforçar o sistema imunitário é através da prática de exercício físico, independentemente do tipo.

“Pode não parecer que haja relação, mas o exercício melhora a resposta endógena antioxidante e atrasa o envelhecimento do sistema imunitário”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com