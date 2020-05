Educação Novo prolongamento do prazo para pagamento de faturas da educação O Presidente de Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, prorrogou o prazo de pagamento das faturas referentes às Refeições e Serviços de Apoio à Família até ao dia 30 de junho. 14-05-2020 | JL As referências de Multibanco da última fatura (mês fevereiro) entregue pelo Município continuarão válidas, quer para o valor da fatura, como para o valor em dívida.

Trata-se de uma medida de apoio da governação da autarquia às famílias do concelho, com filhos na rede pública do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico, nesta fase de desconfinamento, e em que algumas famílias se encontram, face ao emprego e ao recebimento de vencimentos, mais vulneráveis.

A iniciativa surge integrada num vasto pacote de ações destinadas a apoiar famílias e economia local, que já foram expostas ao Primeiro-Ministro de Portugal e a outros membros do Governo da República, assim como à Comissão Executiva do FAM. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com