Regional Milhares de metros cúbicos de água da chuva não estão a ser armazenados A otimização do aproveitamento hidroagrícola de Óbidos está dependente do arranjo de um gerador de emergência que permitirá a validação do fecho das comportas da barragem do Rio Arnóia, solução que se arrasta há mais de um ano e que mereceu na passada sexta-feira um requerimento de deputados do PSD na Assembleia da República eleitos pelo círculo de Leiria, com perguntas à ministra da Agricultura. 25-02-2021 | Francisco Gomes De acordo com os sociais-democratas, a direção da Associação de Beneficiários tem vindo a solicitar aos técnicos e à ministra da Agricultura o agilizar de procedimentos para que seja possível o fecho das duas comportas e se inicie o aprovisionamento de água no período de precipitação para utilização no período estival (meses de maior calor).

“Pelo que nos é dado a conhecer, há a necessidade de um parecer prévio por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para que seja autorizado o fecho das comportas. Para que a APA possa dar esse seu parecer favorável eventualmente terão de ser feitos melhoramentos e validação do gerador de emergência. Este investimento totaliza um valor de cerca de 15 mil euros”, referem.

Segundo os deputados, “perdem-se todos os dias milhares de metros cúbicos de água pelo não aprovisionamento neste período de chuva”.

Acresce que “considerando não ser possível fechar rapidamente as comportas existe a forte probabilidade de não ser possível iniciar em 2021 o segundo bloco de rega, o bloco da Amoreira”.

Os deputados perguntam à ministra se “vai empenhar-se em resolver este problema e garantir que não se vão continuar a perder milhares de metros cúbicos de água, tão importantes para a agricultura da região”.

O aproveitamento hidroagrícola de Óbidos representa um investimento de cerca de 28 milhões de euros. Implementado nos concelhos de Óbidos (cerca de 60%) e Bombarral (cerca de 40%) beneficia diretamente propriedades nas freguesias de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, Vau, Amoreira, Pó e Roliça. Há cerca de 900 beneficiários.



