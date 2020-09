Cultura Cistermúsica encerra com os majestosos "Carmina Burana", de Carl Orff Num ano de absoluta exceção, e apostado em devolver o palco aos artistas e a plateia aos melómanos, o Festival de Música de Alcobaça “superou um dos seus principais objetivos ao atingir a lotação esgotada em todos os espetáculos na sua 28ª edição”, segundo a organização. 27-08-2020 | Paulo Alexandre “A adesão do público foi inequívoca”, alcançando os 1450 ingressos disponibilizados, tendo sido o festival procurado não só pela comunidade local e regional, mas também por melómanos de norte a sul do país e por público estrangeiro, confirmando assim que o Cistermúsica, para além da sua reconhecida qualidade artística, é também, ano após ano, um dos principais destinos de turismo cultural na região Centro do país.

No último concerto com público presencial o festival apresentou Stabat Mater de Pergolesi, uma encomenda ao acordeonista João Barradas a que se juntaram as vozes de Bárbara Barradas e Cátia Moreso.

Os doze andamentos do Stabat Mater, intercalados com obras de Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti, foram a base de partida para a congregação de diferentes práticas musicais desde a icónica Nave Central do Mosteiro de Alcobaça, no dia 16 de agosto, às 18h00.

No domínio digital o festival concretizou outra das suas grandes promessas dos últimos anos: a crescente abertura a todos os públicos – desde há muito ilustrada pelo lema “um clássico para todos” – através da transmissão em streaming de uma outra encomenda Cistermúsica: a famosa Carmina Burana de Carl Orff, numa performance em estreia mundial pela Vortice Dance Company, e que pode ser visualizada na noite de 19 de agosto, às 23h00 no Facebook do festival.

Cláudia Martins e Rafael Carriço, diretores artísticos e coreógrafos da companhia, apresentaram uma abordagem exuberante e provocativa da obra musical de Carl Orff que, de alguma forma, recria também a recente situação de confinamento, pois o espetáculo que foi apresentado resulta de uma residência artística em que a companhia esteve enclausurada noites a fio nalguns dos mais belos espaços interiores do Mosteiro de Alcobaça para conceber uma obra única, que une a intensidade da dança contemporânea e da representação ao videomapping.

Esta não foi única aposta digital do festival nesta edição, pois poucos dias antes, a 15 de agosto, pelas 21h30, também em streaming e na mesma plataforma foi apresentado o já tradicional Cistermúsica Non Stop, cujo programa incluiu uma pequena maratona composta pelos recitais de piano dos consagrados Vasco Dantas Rocha e Daniel Bernardes, intermediados pelo bailado “Falar em Silêncio” pela Academia de Dança de Alcobaça.

Em jeito de balanço, o festival Cistermúsica considera cumprido o seu propósito primordial, porventura, o mais desafiante de uma história com quase três décadas devido ao contexto de incerteza e receio em que vivemos: dar aos artistas, restantes profissionais do mundo da cultura, público e sociedade em geral a confiança necessária para o regresso da vida cultural. Segundo a organização era possível, como sempre defenderam, adaptar o festival de forma a manter a qualidade da sua programação e a respeitar todas as recomendações de saúde pública para a realização de espetáculos.

