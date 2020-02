Educação APAV sensibilizou escolas e assistentes operacionais para o abuso sexual contra crianças Fornecer ferramentas a crianças e a assistentes operacionais para lidar/identificar eventuais situações de abuso e violência sexual contra menores foi o propósito das sete sessões que a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima realizou no concelho da Alcobaça, entre 19 dezembro a 15 de janeiro, a convite do Município de Alcobaça, através do GAVVD – Gabinete de Apoio a Vitimas de Violência Doméstica. 30-01-2020 | JL Estas ações de curta duração realizaram-se em várias escolas dos três agrupamentos do concelho e serviram de apresentação do projeto “Rede CARE”, que tem por objetivo apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual de forma especializada, bem como as suas famílias e amigos/as. Três das sessões realizadas foram dirigidas a assistentes operacionais e as restantes quatro às crianças do ensino básico (do 1º ao 4 ano).

“O trabalho realizado pela APAV é essencial para que haja uma consciencialização mais eficaz e orientada para o saber intervir em caso de identificação de situações deste género. É muito importante que todos tenhamos a sensibilidade para saber reconhecer os sinais emergentes deste fenómeno que afeta muitas famílias”, alerta a vereadora da Ação Social Inês Silva.

O Gabinete de Apoio a Vitimas de Violência Doméstica do Município de Alcobaça funciona de segunda a sexta-feira, no edifício da Escola Adães Bermudes (frente às Finanças), Rua Afonso Albuquerque - Alcobaça, contato 262 580 899. Dispõe de um psicólogo e de uma assistente social.

A missão do Gabinete é prestar atendimento personalizado e confidencial a vítimas de violência doméstica, possibilitando à vítima instrumentos pessoais e legais, tendo em vista a supressão do contexto de violência do qual faz parte e cujas consequências são física e psicologicamente vivenciadas. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com